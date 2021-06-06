Владимир Зеленский встретился с журналистами, фото: zelenskiy_official

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, ко Дню журналиста, который отмечают сегодня, 6 июня, опубликовал фотографии, на которых он угощает журналистов приготовленным собственноручно шашлыком.

Фото опубликованы на странице Зеленского в социальной сети Instagram.

Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника, — подписал снимок Зеленский.

По его словам, встреча с журналистами проходила в дружеской атмосфере.

Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы, — заверил Зеленский. — Всегда открыт для вопросов журналистов.

Также Зеленский в этом сообщении поздравил украинских журналистов с праздником.

Украинские журналисты — любознательные, талантливые, внимательные и принципиальные. Готовы идти на риск ради правды. Поздравляю с вашим профессиональным праздником!, — добавил он.

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