Зеленский приготовил шашлык для журналистов (ФОТО)https://racurs.ua/n155684-zelenskiy-prigotovil-shashlyk-dlya-jurnalistov-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, ко Дню журналиста, который отмечают сегодня, 6 июня, опубликовал фотографии, на которых он угощает журналистов приготовленным собственноручно шашлыком.
Фото опубликованы на странице Зеленского в социальной сети Instagram.
Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника, — подписал снимок Зеленский.
По его словам, встреча с журналистами проходила в дружеской атмосфере.
Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы, — заверил Зеленский. — Всегда открыт для вопросов журналистов.
Также Зеленский в этом сообщении поздравил украинских журналистов с праздником.
Украинские журналисты — любознательные, талантливые, внимательные и принципиальные. Готовы идти на риск ради правды. Поздравляю с вашим профессиональным праздником!, — добавил он.
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