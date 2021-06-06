Володимир Зеленський зустрівся із журналістами, фото: zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n155684-zelenskyy-prygotuvav-shashlyk-dlya-jurnalistiv-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, до Дня журналіста, який відзначають сьогодні, 6 червня, опублікував фотознімки, на яких він пригощає журналістів приготованим власноруч шашликом.

Фото опубліковані на сторінці Зеленського в соціальній мережі Instagram.

Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята, — підписав знімок Зеленський.

За його словами, зустріч із журналістами відбувалася в дружній атмосфері.

Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді, — запевнив Зеленський. — Завжди відкритий до запитань журналістів.

Також Зеленський у цьому дописі привітав українських журналістів зі святом.

Українські журналісти — допитливі, талановиті, уважні й принципові. Готові йти на ризик заради правди. Вітаю з вашим професійним святом!, — додав він.

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