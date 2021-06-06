Погода на 7 червня. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155689-sezon-doschiv-v-ukrayini-prodovjuietsya-de-vdaryat-grozy-karta.html

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Погода в Україні 7 червня очікується спекотна та літня, на півдні температура повітря досягне позначки +25°. По всій країні прокотяться зливи та грози.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +21° до +25°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 7 червня прогнозується тепла, містом пронесеться потужна гроза. Вночі температура повітря опуститься до позначки +12°, а вдень триматиметься на рівні від +21° до +23° тепла.

Погода в Харкові зустріне прохолодою та дощем. Температура повітря вночі досягне позначки від +11° до +13°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +23°.

Погодні умови в Одесі будуть спекотними та літніми, однак небо затягнуть грозові хмари. Можливі короткочасні дощі. Повітря вдень прогріється до +25°, вночі стовпчики термометрів покажуть +14°C.

Погода у Львові очікується тепла, прогнозуються опади. Температурні показники будуть такими: уночі +10…+12° тепла, а вдень +22…+24° тепла.

Погода в Карпатах 7 червня здивує теплом. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +10° до +12° тепла, а вдень температура сягне +24° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 червня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в червні 2021 року буде із середньою місячною температурою +18…+22° (в горах — +14…+18°). Такі показники є близькими до кліматичної норми.