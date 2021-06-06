Слиз. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n155692-dyvnyy-slyz-zagrojuie-chornomu-moru-foto-yavyscha.html

Ракурс

Мармурове море вкрив дивний морський слиз — біля узбережжя Туреччини з’явився товстий шар слизоподібної речовини, який поставив під загрозу забруднення Чорне море.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв врятувати узбережжі країни від забруднення мулом. Про це повідомляє BBC.





Експерти називають кілька причин незвичайного слизу — забруднення водойм та зміну клімату. Морський слиз — це природний зелений мул, який утворюється, коли водорості перенасичені поживними речовинами через спекотну погоду та забруднення води.





Поширення слизу в Туреччині на великих територіях Мармурового моря, що з'єднує Чорне море та Егейське море, вважається найбільшим в історії й завдає шкоди місцевим рибалкам.

Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море… проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання, — заявив президент Туреччини.

Уряд країни вже направив команду з 300 осіб для перевірки потенційних джерел забруднення. Човнам наразі доводиться долати сірий мул, і деяким рибалкам це заважає працювати, оскільки слиз забиває їхні мотори та сітки. Дайвери повідомляють, що велика кількість риб і інших видів вмирають від задухи.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нафтопродукти знову потрапили в акваторію Чорного моря — розлив нафтопродуктів стався біля берегів Туапсинського району РФ. Попередньо встановлено, що джерелом екологічного лиха став витік на каналізаційному колекторі.

Джерело: BBC