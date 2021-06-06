Ілон Маск. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n155693-ilon-mask-otrymav-zagadkove-povidomlennya-z-ogoloshennyam-viyny-video.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий винахідник і засновник компаній Tesla і SpaceX, отримав таємниче відеоповідомлення від хакерського колективу Anonymous.

Хакери звинуватили винахідника в нехтуванні інтересами простих любителів криптовалюти та оголосили йому війну. Про це повідомляє New York Post.





У відеоролику людина в масці Гая Фокса (символ анонімних користувачів інтернету) стверджує, що спочатку Ілон Маск заслуговував поваги через свій внесок у виробництво електромобілів Tesla та освоєння космосу в межах компанії SpaceX.

Однак тепер його шанувальники стверджують, що насправді Ілон Маск — самозакоханий багатій, який готовий на все заради того, щоби на нього звернули увагу.

Ви можете вважати себе найрозумнішою людиною, але тепер ви зустріли гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Ми йдемо, — заявив чоловік у масці.

Зазначимо, що мільйони приватних інвесторів покладали надії на доходи від криптовалюти, яка злетіла останнім часом до рекордних значень. Але після відмови Ілона Маска від використання біткоїна для оплати електромобілів, ринок криптовалюта різко обвалився.

В організації хакерів такі дії розцінили як зневагу інтересами звичайного робітника. Уже після 20 хвилин після публікації відео від хакерів, сам Ілон Маск написав в Twitter: «Не вбивайте те, що ненавидите, а рятуйте те, що любите».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс біткоїна істотно обвалився через заяви відомого винахідника й засновника компанії з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска про те, що компанія відмовляється продавати авто за біткоїни.

Джерело: New York Post