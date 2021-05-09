Ілон Маск. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n154365-ilon-mask-ziznavsya-u-svoiemu-psyhichnomu-rozladi.html

Ракурс

Ілон Маск, засновник передових компаній SpaceX і Tesla, розповів про свій психічний розлад.

З’ясувалося, що відомий винахідник страждає від незвичайного й рідкісного розладу, який схожий на високофункціональний аутизм. Про це він заявив в ефірі передачі Saturday Night Live, передає TMZ.

За словами Ілона Маска, він перший ведучий цього шоу, у якого спостерігається синдром Аспергера, або принаймні перший, хто зізнався в цьому. Зазначимо, що передача, яку вів відомий винахідник, є сатиричною, а тому Ілон Маск міг заявити про свій розлад жартома.

Синдром Аспергера — загальне порушення психічного розвитку, що характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром інтересів і занять. Від дитячого аутизму він відрізняється тим, що мовні та когнітивні здібності загалом зберігаються. Синдром часто характеризується також вираженою незграбністю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий винахідник Ілон Маск ввів в оману людей, заявляючи, що на Марсі можуть жити мільйони людей. Головний астрофізик Великої Британії Мартін Рис назвав такі заяви «небезпечними».

Джерело: TMZ