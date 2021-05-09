Илон Маск. Фото: Лига

https://racurs.ua/n154365-ilon-mask-priznalsya-v-svoem-psihicheskom-rasstroystve.html

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Илон Маск, основатель передовых компаний SpaceX и Tesla, рассказал о своем психическом расстройстве.

Оказалось, что известный изобретатель страдает от необычного и редкого расстройства, которое похоже на высокофункциональный аутизм. Об этом он заявил в эфире передачи Saturday Night Live, передает TMZ.

По словам Илона Маска, он первый ведущий этого шоу, у которого наблюдается синдром Аспергера, или по крайне мере первый, кто признался в этом. Отметим, что передача, которую вел известный изобретатель, является сатирической, а потому Илон Маск мог заявить о своем расстройстве в шутку.

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. От детского аутизма он отличается тем, что речевые и когнитивные способности в целом сохраняются. Синдром часто характеризуется также выраженной неуклюжестью.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный изобретатель Илон Маск ввел в заблуждение людей, заявляя, что на Марсе могут жить миллионы людей. Главный астрофизик Великобритании Мартин Рис назвал такие заявления «опасными».

Источник: TMZ