Град. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155695-krupnyy-grad-vypal-v-odesse-yavlenie-popalo-na-video.html

Ракурс

Град в Одессе сегодня, 6 июня, прошелся в нескольких районах города. Мощный ливень затопил улицы, машины «плывут» по дорогам.

Причиной погодной аномалии стал циклон, который принес осадки на прошлой неделе. Соответствующее видео с мощным ливнем и градом появилось на YouTube.





Очевидцы зафиксировали сильный дождь и выпадение гигантского града. Улицы превратились в украинскую «Венецию».





На кадрах видно, как одесситы пытаются спрятаться от внезапно переменившейся погоды под зонтами.





Напомним, ранее мы сообщали, что мощные грозы с градом накрыли центральные и часть восточных районов Украины. Без электроэнергии остались четыре десятка населенных пунктов. 30 мая и в ночь на 31 мая затопило несколько городов.