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Ракурс
Град. Фото: IStock

Крупный град выпал в Одессе — видео очевидцев

6 июн 2021, 17:55
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Град в Одессе сегодня, 6 июня, прошелся в нескольких районах города. Мощный ливень затопил улицы, машины «плывут» по дорогам.

Причиной погодной аномалии стал циклон, который принес осадки на прошлой неделе. Соответствующее видео с мощным ливнем и градом появилось на YouTube.

Очевидцы зафиксировали сильный дождь и выпадение гигантского града. Улицы превратились в украинскую «Венецию».


На кадрах видно, как одесситы пытаются спрятаться от внезапно переменившейся погоды под зонтами.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощные грозы с градом накрыли центральные и часть восточных районов Украины. Без электроэнергии остались четыре десятка населенных пунктов. 30 мая и в ночь на 31 мая затопило несколько городов.

Источник: Ракурс


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