Кравчук. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n155696-kravchuk-sravnil-donbass-s-rakovoy-opuholu.html

Ракурс

Леонид Кравчук, глава трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, процитировал дневники Олеся Гончара, в которых писатель называл Донбасс «раковой опухолью».

Автор писал, что «если Украина хочет развиваться как независимое государство, она должна отрезать эту опухоль». Его слова Кравчук произнес в интервью изданию «Новое время».

Еще Гончар сказал, что Донбасс — это раковая опухоль на теле Украины. Для начала нужно хотя бы временно закрыть эту клоаку. Пока мы не определимся окончательно, что Донбасс — это Украина, что мы его вернем, что будет четкий план для этого. Если мы с вами будем рвать на себе рубашки со словами «мы не отдадим Донбасс»…он уже отдан, — заявил Кравчук.

Он добавил, что жители Донбасса используют Украину для того, чтобы жить не бедно.

Пусть они сами попробуют выжить без внешних связей, а только с Россией. Они используют Украину для того, чтобы жить, и часто не бедно, — отметил глава ТКГ.

Кравчук уточнил, что, если бы ранее было известно о том, какие проблемы возникнут с Донбассом, можно было бы строить другую политику в отношении этого региона.

Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса, — отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что российское оружие и артиллерию перебросила Москва на оккупированный Донбасс в мае 2021 года. Все оружие и боеприпасы, которые россияне завезли в ОРДЛО, производились на территории РФ. Кроме того, инструкторы Вооруженных сил России занимаются обучением групп диверсантов, снайперов и саперов.