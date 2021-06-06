Неожиданный признак высокого интеллекта обнаружили ученые

Зрачки. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155700-neojidannyy-priznak-vysokogo-intellekta-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым из Технологического института Джорджи (США). Оказалось, что диаметр зрачка тесно связан с когнитивными способностями и способен «отображать» интеллект.

Соответствующую корреляцию исследователям удалось найти в ходе эксперимента. О результатах авторы рассказали в статье для журнала Scientific American.

Так, исследователи провели эксперимент с участием 500 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Размер их зрачков измеряли в состоянии покоя и при приглушенном свете. Участники смотрели в экран компьютера на протяжении четырех минут, а затем ученые рассчитывали средний размер зрачка каждого человека. Потом они проходили серию тестов на интеллект и внимательность.

Оказалось, что изначально большой диаметр зрачка связан с более высоким уровнем подвижного интеллекта, внимательностью, но в меньшей степени — с объемом памяти, которая ответственна за временное хранение информации. Как оказалось, у участников эксперимента более старшего возраста зрачки были сужены.

Диаметр зрачков зависит от активности голубого пятна — ядра в стволе мозга. Голубое пятно высвобождает норэпинефрин, который регулирует процессы восприятия, внимания, обучения и памяти. Дисфункция голубого пятна связана с болезнью Альцгеймера и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Одна из гипотез заключается в том, что у людей с постоянно расширенными зрачками активность голубого пятна регулируется лучше — видимо, это и повышает когнитивные способности и функции мозга.

Напомним, ранее мы сообщали, что международная команда физиков усовершенствовала метод птихографии. Исследователям удалось запечатлеть отдельные атомы с небольшими искажениями, которые спровоцированы тепловыми колебаниями.