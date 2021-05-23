Птихография. Фото: Science

https://racurs.ua/n155040-zapechatlet-atomy-v-rekordnom-razreshenii-udalos-fizikam-foto.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — международная команда физиков усовершенствовала метод птихографии.

Исследователям удалось запечатлеть отдельные атомы с небольшими искажениями, которые спровоцированы тепловыми колебаниями. Соответствующая работа появилась в журнале Science Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).





Птихография — это метод, который позволяет различать отдельные атомы четче, чем любые другие способы, и способный «заглянуть» внутрь структуры исследуемого вещества. Анализируя полученный сигнал компьютер восстанавливает положение фотонов и электронов атома.

В своем последнем эксперименте физики использовали пучок электронов, направленный под разными углами на тонкий кристалл PrScO3. После этого ученые получили уникальные изображения, где была отчетливо видна трехмерная структура перовскита, состоящего из атомов празеодима, скандия и кислорода.





Теперь исследователям не терпится использовать улучшенную птихографию на различных объектах — от полупроводниковых кристаллов до живых нейронов. Помимо расширения списка образцов, которые физики собираются поместить под новый «микроскоп», они думают и над расширением возможностей метода.

Напомним, ранее мы сообщали, что космос не перестает удивлять ученых — на одной из экзопланет астрономам удалось отыскать молекулу, которая «чистит» нашу атмосферу. Находку удалось сделать с помощью телескопа Subaru для поиска следов химических веществ.