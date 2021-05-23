У Лукашенко объяснили, зачем подняли в небо истребитель

Лукашенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n155039-u-lukashenko-obyasnili-zachem-podnyali-v-nebo-istrebitel.html

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Роман Протасевич, белорусский оппозиционер, был задержан при посадке международного самолета в Беларуси, следовавшего в Вильнюс.

Для посадки самолета Беларусь пустила в действие истребитель. Ситуацию прокомментировал первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Гурцевич в Telegram.

Он заявил, что истребитель был поднят в небо для сопровождения самолета, который запросил посадку в Национальном аэропорту Минск из-за якобы минирования. Поэтому, получив информацию о наличии в воздушном пространстве Беларуси лайнера с возможным минированием, силовики привели в боевую готовность силы противовоздушной обороны.

Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, — добавили у Лукашенко.



Гурцевич добавил, что после того, как командир самолета решил посадить судно на запасной аэродром и развернул борт в сторону Минска, был поднят в воздух экипаж МиГ-29 с аэродрома «Барановичи». Экипажу приказали контролировать ситуацию и помочь самолету безопасно приземлиться.

Напомним, ранее мы сообщали, что Роман Протасевич, один из «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA, был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором он летел из Афин в Вильнюс. Задержание Романа Протасевича подтвердили в Министерстве внутренних дел Беларуси.