У Лукашенка пояснили, навіщо здійняли в небо винищувач

Винищувач. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155039-u-lukashenka-poyasnyly-navischo-zdiynyaly-v-nebo-vynyschuvach.html

Ракурс

Роман Протасевич, білоруський опозиціонер, був затриманий під час посадки міжнародного літака в Білорусі, що прямував до Вільнюса.

Для посадки літака Білорусь пустила в дію винищувач. Ситуацію прокоментував перший заступник командувача ВПС і військами ППО Білорусі генерал-майор Андрій Гурцевич в Telegram.

Він заявив, що винищувач був піднятий у небо для супроводу літака, який запросив посадку в Національному аеропорту Мінськ через нібито мінування. Тому, отримавши інформацію про наявність у повітряному просторі Білорусі лайнера з можливим мінуванням, силовики привели в бойову готовність сили з протиповітряної оборони.

Це робиться для того, щоб оцінити обстановку й надалі прийняти правильне рішення, — додали в Лукашенка.



Гурцевич пояснив, що після того, як командир літака вирішив посадити судно на запасному аеродромові та розвернув повітряне судно в напрямку Мінська, було піднято в повітря екіпаж МіГ-29 з аеродрому «Барановичі». Після цього екіпаж отримав завдання контролювати ситуацію та допомогти літаку безпечно приземлитися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Роман Протасевич, один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA, був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса. Затримання Романа Протасевича підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.