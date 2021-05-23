Птіхографія. Фото: Science

https://racurs.ua/ua/n155040-zobrazyty-atomy-v-rekordniy-rozdilniy-zdatnosti-vdalosya-fizykam-foto.html

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Наукове відкриття вдалося зробити вченим — міжнародна команда фізиків удосконалила метод птіхографіі.

Дослідникам вдалося сфотографувати окремі атоми з невеликими викривленнями, які спровоковані тепловими коливаннями. Відповідна робота з’явилася в журналі Science Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS).



Птіхографія — це метод, який дозволяє розрізняти окремі атоми чіткіше, ніж будь-які інші способи, і здатний «заглянути» всередину структури досліджуваної речовини. Аналізуючи отриманий сигнал комп’ютер відновлює положення фотонів і електронів атома.

У своєму останньому експерименті фізики використовували пучок електронів, спрямований під різними кутами на тонкий кристал PrScO3. Після цього вчені отримали унікальні зображення, де була чітко видна тривимірна структура перовскіту, що складається з атомів празеодіма, скандію й кисню.



Тепер дослідникам не терпиться використовувати поліпшену птіхографію на різних об'єктах — від напівпровідникових кристалів до живих нейронів. Крім розширення списку зразків, які фізики збираються помістити під новий «мікроскоп», вони думають і над розширенням можливостей методу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космос продовжує дивувати вчених — на одній з екзопланет астрономам вдалося відшукати молекулу, яка «чистить» нашу атмосферу. Знахідку вдалося зробити за допомогою телескопа Subaru для пошуку слідів хімічних речовин.