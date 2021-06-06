Несподівану ознаку високого інтелекту виявили вчені

Зіниці. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155700-nespodivanu-oznaku-vysokogo-intelektu-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим із Технологічного інституту Джорджі (США). Виявилося, що діаметр зіниці тісно пов’язаний із когнітивними здібностями та здатний «відбивати» інтелект.

Відповідну кореляцію дослідникам вдалося знайти під час експерименту. Про результати автори розповіли в статті для журналу Scientific American.

Так, дослідники провели експеримент за участю 500 добровольців у віці від 18 до 35 років. Розмір їхніх зіниць вимірювали в стані спокою та за використанням приглушеного світла. Учасники дивилися в екран комп’ютера упродовж чотирьох хвилин, а потім вчені розраховували середній розмір зіниці кожної людини. Потім піддослідні проходили серію тестів на інтелект і уважність.

З’ясувалося, що великий діаметр зіниці пов’язаний із більш високим рівнем рухомого інтелекту, уважністю, але меншою мірою — з місткістю пам’яті, яка відповідальна за тимчасове зберігання інформації. Як виявилося, в учасників експерименту старшого віку зіниці були звужені.

Діаметр зіниць залежить від активності блакитної плями — ядра в стовбурі мозку. Блакитна пляма вивільняє норепінефрин, який регулює процеси сприйняття, уваги, навчання й пам’яті. Дисфункція блакитної плями пов’язана з хворобою Альцгеймера та синдром дефіциту уваги й гіперактивності.

Одна з гіпотез полягає в тому, що в людей із постійно розширеними зіницями активність блакитної плями регулюється краще — мабуть, це й підвищує когнітивні здібності та функції мозку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міжнародна команда фізиків удосконалила метод птіхографіі. Дослідникам вдалося сфотографувати окремі атоми з невеликими спотвореннями, які спровоковані тепловими коливаннями.