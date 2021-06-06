Меган Маркл родила дочь

Меган Маркл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n155699-megan-markl-rodila-doch.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, родила дочь. Ее назвали Лилибет (Лили) Диана Маунтбэттен-Виндзор в честь бабушки Гарри королевы Елизаветы II и матери Гарри — принцессы Дианы.

Ребенок родился в госпитале города Санта Барбара в Калифорнии, где живет семья герцогов Сассекских после сложения полномочий членов королевской семьи. Лили-Диана родилась еще в пятницу, 4 июня, в 11.40 утра. Сообщили о рождении в воскресенье сами родители еще одной королевской наследницы.

Она весила 7 фунтов 11 унций (3,4 кг). И мать, и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо, и обосновались дома, — говорится в заявлении.



Меган Маркл и дочь пока чувствуют себя прекрасно. Лили-Диана стала 11 правнучкой королевы и восьмой в очереди на трон. У нее уже есть родной брат — первый ребенок пары, Арчи.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон может заменить принца Гарри во время открытия памятника матери принцев — принцессе Диане. В июле принц Уильям и принц Гарри должны были воссоединиться, чтобы открыть памятник, но визит принца Гарри оказался под вопросом из-за беременности его жены Меган Маркл.