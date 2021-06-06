Меган Маркл народила доньку

Меган Маркл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n155699-megan-markl-narodyla-donku.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі, народила доньку. Її назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети II та матері Гаррі — принцеси Діани.

Дитина народилася в госпіталі міста Санта Барбара в Каліфорнії, де зараз живе родина герцогів Сасекських після складення повноважень членів королівської родини. Лілі-Діана народилася ще вдень у п’ятницю, 4 червня, о 11.40 ранку. Повідомили про народження в неділю самі батьки ще однієї королівської спадкоємиці.

Вона важила 7 фунтів 11 унцій (3,4 кг). І мати, і дитина здорові та почуваються добре, й облаштувалися вдома, — йдеться в заяві.



Меган Маркл і донька наразі почуваються чудово. Лілі-Діана стала 11 правнучкою королеви та восьмою в черзі на трон. У неї вже є рідний брат — перша дитина пари, Арчі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон може замінити принца Гаррі під час відкриття пам’ятника матері принців — принцесі Діані. У липні принц Вільям і принц Гаррі мали возз'єднатися, щоби відкрити пам’ятник, але візит принца Гаррі опинився під питанням через вагітність його дружини Меган Маркл.