Кейт Міддлтон замінить принца Гаррі на відкритті пам’ятника Діані

Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська та дружина принца Вільяма, може замінити принца Гаррі під час відкриття пам’ятника матері принців — принцесі Діані.

У липні принц Вільям і принц Гаррі мали возз'єднатися, щоби відкрити пам’ятник, але візит принца Гаррі опинився під питанням через вагітність його дружини Меган Маркл. Про це повідомляє Daily Mail.

Відкриття статуї відбудеться в Лондоні з нагоди 60-річчя «королеви людських сердець», яка загинула в автокатастрофі в 1997 році. Принц Гаррі може відмовитися від візиту в останню мить, щоби не полишати Меган Маркл саму перед пологами.

Королівський експерт Рассел Майерс вважає, що принц Вільям не захоче відкривати статую на самоті, тому до нього може приєднатися його дружина Кейт Міддлтон.

Чи буде в Гаррі бажання й надалі так критикувати свою родину? Цілком ймовірно, він буде стояти пліч-о-пліч зі своїм братом, коли вони відкриють статую принцеси Діани, тому ситуація може бути вкрай незручною. Але в мене є серйозні сумніви, чи приїде Гаррі взагалі, тому що Меган скоро народжувати. Можливо, Кейт вийде на перший план, щоби Вільям не робив цього на самоті, — поділився Майерс.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі обдурив британську королеву Єлизавету II, щоб отримати дозвіл на зйомки документального проекту про психічне здоров’я «Моя невидима сторона». Він переконав свою бабусю, що фільм буде розповідати про психічне здоров’я колишніх військових, а насправді серіал перетворився на поливання брудом монаршої родини.

Джерело: Daily Mail