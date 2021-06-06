Кейт Миддлтон заменит принца Гарри на открытии памятника Диане

Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма, может заменить принца Гарри во время открытия памятника матери принцев — принцессе Диане.

В июле принц Уильям и принц Гарри должны были воссоединиться, чтобы открыть памятник, но визит принца Гарри оказался под вопросом из-за беременности его жены Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Открытие статуи состоится в Лондоне по случаю 60-летия «королевы сердец», которая погибла в автокатастрофе в 1997 году. Принц Гарри может отказаться от визита в последний момент, чтобы не оставлять Меган Маркл перед родами.

Королевский эксперт Рассел Майерс считает, что принц Уильям не захочет открывать статую в одиночестве, поэтому к нему может присоединиться его жена Кейт Миддлтон.

Есть ли у Гарри желание и дальше так критиковать свою семью? Вполне вероятно, он будет стоять бок о бок со своим братом, когда они откроют статую принцессы Дианы, поэтому ситуация может быть крайне неудобной. Но у меня есть серьезные сомнения, приедет Гарри вообще, потому что Меган скоро рожать. Возможно, Кейт выйдет на первый план, чтобы Уильям не делал этого в одиночестве, — поделился Майерс.



Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри обманул британскую королеву Елизавету II, чтобы получить разрешение на съемки документального проекта о психическом здоровье «Моя невидимая сторона». Он убедил свою бабушку, что фильм будет рассказывать о психическом здоровье бывших военных, а на самом деле сериал превратился в поливание грязью монаршей семьи.

Источник: Daily Mail