Форма збірної України. Фото: прес-служба УАФ

https://racurs.ua/ua/n155698-forma-zbirnoyi-ukrayiny-z-futbolu-oburyla-rosiyan-foto.html

Ракурс

Форма збірної України з футболу для чемпіонату опинилася в епіцентрі скандалу — депутати російської Держдуми виступили з вимогою заборонити українську форму, оскільки вона є «політичною провокацією».

Провокаційним елементом у РФ називають зображення карти України з Кримом, Донецьком і Луганськом, а також гасла «Слава Україні» та «Героям слава». Про це повідомляють РосЗМІ.

Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це висловлення політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. До того ж наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях, — заявили в думі.



Через нібито політичну провокацію, депутати Держдуми хочуть звернутися до УЄФА з відповідною заявою, і поскаржитися на символіку, зображену на формі української збірної з футболу.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна збірна України з футболу оголосила заявку на чемпіонат Європи 2020 року. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку з 26 гравців, які відправляться на матчі в Амстердам і Бухарест.