Форма сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

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Форма сборной Украины по футболу для чемпионата оказалась в эпицентре скандала — депутаты российской Госдумы выступили с требованием запретить украинскую форму, поскольку она является «политической провокацией».

Провоцирующим элементом в РФ называют изображение карты Украины с Крымом, Донецком и Луганском, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». Об этом сообщают РосСМИ.

Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях, — заявили в думе.

Из-за якобы политической провокации, депутаты Госдумы хотят обратиться в УЕФА с соответствующим заявлением, и пожаловаться на символику, изображенную на форме украинской сборной по футболу.











Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная сборная Украины по футболу объявила заявку на чемпионат Европы 2020 года. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал итоговую заявку из 26 игроков, которые отправятся на матчи в Амстердам и Бухарест.