Опасное последствие коронавируса назвали исследователи

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155703-opasnoe-posledstvie-koronavirusa-obnarujili-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться. Оказалось, что это заболевание может привести к развитию синдрома Гийена-Барре.

Редкое аутоиммунное заболевание возникает из-за специфических антител, которые вырабатываются от этой инфекции. Об опасном последствии заражения вирусом сообщает EurekAlert.

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) провели исследование и установили, что антитела, вырабатываемые организмом, переболевшим коронавирусом, схожи с антителами, вызывающими болезни сердца и кожи. Первыми симптомами заболевания названы мышечная слабость и боли, онемение кистей рук и ступней, а также проблемы с координацией.

Синдром Гийена-Барре — это острая, обычно быстро прогрессирующая воспалительная полинейропатия, характеризующаяся мышечной слабостью и умеренным выпадением дистальной чувствительности и самоограничивающимся течением.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые разновидности гриппа исчезли естественным путем. По словам ученых, скорее всего они просто вымерли из-за того, что люди не контактировали друг с другом

Источник: EurekAlert