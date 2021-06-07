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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус за сутки преодолели больше 1,7 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n155705-koronavirus-za-sutki-preodoleli-bolshe-1-7-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 июня, подхватили 535 украинцев, среди них 30 детей и 61 медработник.
От осложнений болезни умерли 33 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения 7 июня.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 601 человек;
- выздоровело — 1 тыс. 743 человека;
- осуществлено тестирований — 17 тыс. 591 (в том числе методом ПЦР — 10 тыс. 723, методом ИФА — 1 тыс. 356).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 215 тыс. 52 человека;
- выздоровело — 2 млн 94 тыс. 971 человек;
- летальных случаев — 51 тыс. 215;
- проведено ПЦР-тестов — 10 млн 346 тыс. 878.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Напомним, коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Редкое аутоиммунное заболевание возникает из-за специфических антител, которые вырабатываются от этой инфекции.
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