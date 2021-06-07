Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 июня, подхватили 535 украинцев, среди них 30 детей и 61 медработник.

От осложнений болезни умерли 33 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения 7 июня.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 601 человек;

выздоровело — 1 тыс. 743 человека;

осуществлено тестирований — 17 тыс. 591 (в том числе методом ПЦР — 10 тыс. 723, методом ИФА — 1 тыс. 356).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 215 тыс. 52 человека;

выздоровело — 2 млн 94 тыс. 971 человек;

летальных случаев — 51 тыс. 215;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 346 тыс. 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Напомним, коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Редкое аутоиммунное заболевание возникает из-за специфических антител, которые вырабатываются от этой инфекции.