Столкновение поездов унесло жизни десятков человек в Пакистане. Фото: geo.tv

https://racurs.ua/n155704-stolknovenie-poezdov-uneslo-jizni-desyatkov-chelovek-v-pakistane-video.html

Ракурс

Столкновение поездов произошло на юге Пакистана, в результате аварии погибли по меньшей мере 30 человек и 60 получили ранения.

Авария произошла в городе Готки между двумя железнодорожными станциями, пишет Associated Press.

По словам представителей власти, поезд врезался в сошедший с рельсов другой поезд. В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов «полностью уничтожены».

На место прибыли спасатели и полиция, пострадавших доставляют в больницы. Местные жители также пытались вытащить раненых и погибших.

Несколько человек до сих пор находятся под обломками. Движение поездов в районе аварии прекращено.

Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек.

Источник:Associated Press