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Столкновение поездов унесло жизни десятков человек в Пакистане. Фото: geo.tv

Столкновение поездов унесло жизни десятков человек в Пакистане (ВИДЕО)

7 июн 2021, 08:21
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Столкновение поездов произошло на юге Пакистана, в результате аварии погибли по меньшей мере 30 человек и 60 получили ранения.

Авария произошла в городе Готки между двумя железнодорожными станциями, пишет Associated Press.

По словам представителей власти, поезд врезался в сошедший с рельсов другой поезд. В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов «полностью уничтожены».

На место прибыли спасатели и полиция, пострадавших доставляют в больницы. Местные жители также пытались вытащить раненых и погибших.

Несколько человек до сих пор находятся под обломками. Движение поездов в районе аварии прекращено.


Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек.

Источник:Associated Press

Источник: Ракурс


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