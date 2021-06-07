Зіткнення поїздів забрало життя десятків людей у Пакистані. Фото: geo.tv

https://racurs.ua/ua/n155704-zitknennya-poyizdiv-zabralo-jyttya-desyatkiv-ludey-u-pakystani-video.html

Ракурс

Зіткнення поїздів відбулося на півдні Пакистану, в результаті аварії загинули щонайменше 30 осіб та 60 отримали поранення.

Аварія сталася в місті Готки між двома залізничними станціями, пише Associated Press.

За словами представників влади, один поїзд врізався в другий, що зійшов з рейок. В результаті зіткнення перекинулися близько 14 вагонів, при цьому від шести до восьми вагонів «повністю знищені».

На місце прибули рятувальники й поліція, постраждалих доставляють у лікарні. Місцеві жителі також намагалися витягнути поранених і загиблих.

Кілька осіб досі перебувають під уламками. Рух поїздів у районі аварії припинено.

Нагадаємо, раніше в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 осіб.

Джерело: Associated Press