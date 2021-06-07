Зеленский раскритиковал Байдена и сравнил его с легендой баскетбола, фото — Суспільне

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президентов США и России дал интервью порталу Axios. В нем немало упреков в адрес Джо Байдена.

Насаперед Зеленский выразил недоумение по поводу позиции американского коллеги по «Северному потоку-2».

Я искренне считал, что, когда дело касалось «Северного потока-2», США оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены отказом от санкций. Я был удивлен несколько раз. Кроме самого решения США, другим сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы. Отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми, — раскритиковал Зеленский Байдена.

Также Зеленскому не понравилось, что США и НАТО тянут с решением вопроса о членстве Украины в НАТО. И он очень хотел бы встретиться с Байденом до того, как он встретится с Путиным.

Я понимаю, что планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с Путиным в Женеве, — рассказал Зеленский.

Он считает, что новая позиция США ослабляет уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке Вашингтона. Зеленский при этом сравнил Байдена с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

Я убежден, что Байден безусловно может быть прагматичным, содержательным и достаточно разумным в отношениях с Россией. Я верю все же, что Байден — Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США. В России прекрасная возможность взять верх над США, — сказал Зеленский.

Он также критикует США и НАТО за отсрочку принятия решения о членстве Украины в альянсе.

Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь, — сказал Зеленский.

Источник: Axios