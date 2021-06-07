Произвол в «Нафтогазе» отменил визит Зеленского к Байдену, фото — Лига

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Ракурс

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон американская администрации отменила после смены руководства НАК «Нафтогаз».

Издание Axios со ссылкой на источник в Белом доме рассказал, что Байден рассматривал возможность пригласить президента Украины еще до своей встречи с Владимиром Путиным 16 июня. Намерения Байдена изменились из-за смены руководства «Нафтогаза», которую раскритиковали в G7.

Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией, — пишет издание.

Байден и Путин встретятся 16 июня в Женеве.

Ранее пять членов наблюдательного совета НАК подали заявления об отставке после того, как Кабмин отстранил их для того, чтобы уволить главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. У наблюдательного совета «Нафтогаза» в нынешнем составе закончились полномочия.

Напомним, что Зеленский накануне встречи лидеров США и РФ дал интервью порталу Axios, в котором выразил недоумение по поводу позиции Джо Байдена в отношении «Северного потока-2». Украинский лидер не сдерживался в выражениях.

В ответ на вопрос, что будет означать, если Байден встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, президент Украины сказал: «Это ответ и геополитическое видение: есть „империи“, есть большие государства мира, а есть все остальные».

Также Зеленскому не понравилось, что США и НАТО тянут с решением вопроса о членстве Украины в альянсе и он очень хотел бы встретиться с Байденом до того, как он встретится с Путиным.

Источник: Axios