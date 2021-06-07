Старую ТЭЦ подорвали во время футбольного матча в Британии

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Ракурс

Взрыв теплоэлектростанции во время футбольного матча произошел в графстве Стаффордшир в Великобритании.

Башни были построены еще в 50-е годы, однако последние пять лет они не работали, сообщает BBC.

Власти решили снести их, а на этом месте построить новый район. Жителей предупредили о сносе ТЭС и попросили остаться дома, однако многие не захотели пропустить такое зрелище и вышли на улицы.

Футбольные фанаты тоже стали свидетелями сноса башен, они наблюдали за взрывами прямо со стадиона, расположенного неподалеку. На месте башен планируют построить жилые и офисные здания, а также детский сад.

Источник: BBC