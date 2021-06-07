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Ракурс
Стару ТЕЦ підірвали під час футбольного матчу в Британії

Стару ТЕЦ підірвали під час футбольного матчу в Британії (ВІДЕО)

7 чер 2021, 09:33
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Вибух теплоелектростанції під час футбольного матчу стався в графстві Стаффордшир у Великій Британії.

Вежі були побудовані ще в 50-і роки, проте останні п’ять років вони не працювали, повідомляє BBC.

Влада вирішила знести їх, а на цьому місці побудувати новий район. Жителів попередили про знесення ТЕС і попросили залишитися вдома, проте багато людей не захотіли пропустити таке видовище і вийшли на вулиці.


Футбольні фанати теж стали свідками знесення веж, вони спостерігали за вибухами прямо зі стадіону, розташованого неподалік. На місці веж планують побудувати житлові та офісні будівлі, а також дитячий садок.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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