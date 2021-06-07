Стару ТЕЦ підірвали під час футбольного матчу в Британії

https://racurs.ua/ua/n155707-staru-tec-pidirvaly-pid-chas-futbolnogo-matchu-v-brytaniyi-video.html

Ракурс

Вибух теплоелектростанції під час футбольного матчу стався в графстві Стаффордшир у Великій Британії.

Вежі були побудовані ще в 50-і роки, проте останні п’ять років вони не працювали, повідомляє BBC.

Влада вирішила знести їх, а на цьому місці побудувати новий район. Жителів попередили про знесення ТЕС і попросили залишитися вдома, проте багато людей не захотіли пропустити таке видовище і вийшли на вулиці.

Футбольні фанати теж стали свідками знесення веж, вони спостерігали за вибухами прямо зі стадіону, розташованого неподалік. На місці веж планують побудувати житлові та офісні будівлі, а також дитячий садок.

Джерело: BBC