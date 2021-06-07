Доллар упал до минимума – сколько стоит валюта. Фото: Главком

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Ракурс

Курс доллара в Украине продолжает падать — по состоянию на 7 июня валюта стоит 27,29 грн. Ниже курс доллара был только 19 августа 2020 года — 27,23 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем ​​доллар подешевел на 5 копеек. Евро также подешевело на 19 копеек и стоит 33,06 грн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Эта неделя на валютном рынке может стать переломной для курсообразования на период как минимум до конца июня, а может и на все лето 2021 года.

С начала месяца гривна стала уверенно укрепляться — это заставило НБУ действовать. После двухмесячного перерыва он несколько раз выходил на торги с интервенциями по выкупу излишка предложения доллара.

Главной целью регулятора было не столько пополнение резервов, сколько попытки сгладить курсовые колебания и не дать доллару и евро значительно ослабнуть относительно гривны. Теперь для рынка важно, даст ли НБУ постепенно подешеветь доллару до уровня 27 грн.