Страна ЕС открылась для туристов из Украины

Франция. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155710-strana-es-otkrylas-dlya-turistov-iz-ukrainy.html

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Туризм в Европе постепенно восстанавливается после того, как коронавирус начал отступать. Франция открывает свои границы для международного туризма с 9 июня.

Для вакцинированных жителей Европейского Союза (ЕС) отменяется ПЦР-тест, а вакцинированные туристы из большинства стран, в том числе Украины, смогут попасть в страну при наличии ПЦР-теста. Об этом говорится в сообщении французского правительства.

Правительство Франции разделило страны мира на три зоны:

зеленая — разрешен въезд для вакцинированных туристов без ограничений. В эту зону вошли европейские и еще семь стран — Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур;

оранжевая — разрешен въезд для вакцинированных туристов при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательного теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов. Непривитые граждане будут проходить антиген тест по прибытию и находиться на самоизоляции. В эту зону попали большинство стран мира, в том числе Украина;

красная — разрешен въезд по уважительным причинам и при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов, обязательной самоизоляцией на семь дней для вакцинированных лиц и десять дней для лиц, которые не проходили вакцинацию. Сюда отнесли 16 стран — Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Индию, Непал, Пакистан, Шри-Ланку, Суринам, Турцию, Уругвай, ЮАР.

Вакцинированными считаются те, кто получил прививку признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратами:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Подтверждение вакцинации является действительным только при условии прохождения полного графика вакцинации, а именно:

через две недели после второй инъекции вакцин с двойным вводом (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

через четыре недели после инъекции для вакцин одноразовым введением (Johnson & Johnson);

через две недели после инъекции вакцин людям, которые в анамнезе имели коронавирус (требуется только одна инъекция).

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция начнет принимать иностранных туристов уже со среды, 9 июня. При этом будут действовать ограничения в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация в странах, из которых будут прибывать туристы.