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Ракурс
Притула. Фото: Фейсбук

Чекаємо заяву й успіхів у шоу-бізнесі — «Голос» прокоментував демарш Притули

7 чер 2021, 11:47
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Партія «Голос» відреагувала на намір шоумена Сергія Притули вийти з політсили.

У «Голосі» вважають, що причиною такого рішення стали особисті амбіції політика. Про це йдеться в заяві на сайті партії.

Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули й бажання отримати керівні посади за будь-яку ціну взяли гору над спільною ціллю — побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, — зазначили в «Голосі».

Також Притулу привітали з тим, що він «зрештою визначився зі своїми політичними планами».

Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі в шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує, — йдеться в заяві.


Окрім того, у партії чекають на письмову заяву політика про вихід із «Голосу». Також це стосується тих партійців, які захочуть до нього долучитися, «бо сидіти на двох стільцях незручно і безвідповідально».

Нагадаємо, Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос».Він звинуватив керівництво «Голосу» у нападах і репресіях стосовно членів партії, які критикують лідерів цієї політичної сили.

Джерело: Ракурс


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