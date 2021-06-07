Притула. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n155721-chekaiemo-zayavu-y-uspihiv-u-shou-biznesi-golos-prokomentuvav-demarsh-prytuly.html

Ракурс

Партія «Голос» відреагувала на намір шоумена Сергія Притули вийти з політсили.

У «Голосі» вважають, що причиною такого рішення стали особисті амбіції політика. Про це йдеться в заяві на сайті партії.

Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули й бажання отримати керівні посади за будь-яку ціну взяли гору над спільною ціллю — побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, — зазначили в «Голосі».

Також Притулу привітали з тим, що він «зрештою визначився зі своїми політичними планами».

Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі в шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує, — йдеться в заяві.



Окрім того, у партії чекають на письмову заяву політика про вихід із «Голосу». Також це стосується тих партійців, які захочуть до нього долучитися, «бо сидіти на двох стільцях незручно і безвідповідально».

Нагадаємо, Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос».Він звинуватив керівництво «Голосу» у нападах і репресіях стосовно членів партії, які критикують лідерів цієї політичної сили.