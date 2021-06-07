Закон про пластикові пакети підписав Зеленський. Фото: 18000.com.ua

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Закон про обмеження використання пластикових пакетів в Україні підписав президент України Володимир Зеленський.

Заборона на використання починає діяти через 9 місяців. Крім того, у найближчі три роки в Україні планують висадити 1 млрд дерев. Закон про пластикові пакети Зеленський підписав на відкритті «Форуму 30».

Глава держави запевнив, що у 2021 році Верховна Рада ухвалить всі «екологічні закони». Також він наголосив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони був незадоволений доповіддю про питну воду в Україні.

Також повідомлялося, що кожний українець щороку використовує 500 пакетів. Одним пакетом у середньому українець користується 20 хвилин. При цьому необхідно 100 років, щоб пакетик розклався.

Закон передбачає, що в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг забороняється розповсюдження надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів та оксо-розкладаються пластикових пакетів. При цьому дозволені біорозкладані пластикові пакети.

Також закон дозволяє використовувати надтонкі пластикові пакети для упаковки та / або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів з них, сипучих продуктів, льоду і поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка. Вилучать з обігу пластикові пакети, що не відповідають встановленим цим законом вимогам.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада ухвалила законопроект № 2051−1, що передбачає запровадження штрафів за використання пластикових пакетів. Екологічну ініціативу підтримали 297 народних обранців.