ФСБ затримала українця через нібито зв’язок із «кураторами» з СБУ

ФСБ. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n155719-fsb-zatrymala-ukrayincya-cherez-nibyto-zv-yazok-iz-kuratoramy-z-sbu.html

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Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала нібито «агента українських спецслужб» та вислала його з країни.

Про це в понеділок, 7 червня, повідомив Центр громадських зв’язків ФСБ, передає російський «Інтерфакс».

Російські спецслужбовці заявили, що чоловік «тривалий проміжок часу координувався співробітниками української контррозвідки». Зараз українець Олексій Семеняка депортований із Росії.

У ФСБ вважають, що «кураторами» Семеняки виступили «старший оперуповноважений з особливо важливих справ 2 відділу 1 Управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасимов і заступник начальника 2 відділу 1 Управління ДКІБ СБУ підполковник Ігор Черняк».

Українцю заборонили в’їжджати в Росію упродовж 25 років. За даними ФСБ, він покинув межі країни в четвер, 3 червня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Федеральна служба безпеки Росії затримала українського консула Олександра Сосонюка. Його затримали нібито «при отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ».



Джерело: Інтерфакс