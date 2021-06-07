Схрон Гіркіна знайшли на Донбасі. Фото: СБУ

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Ракурс

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) виявила замаскований схрон зі зброєю. Арсенал створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста Ігоря Гіркіна.

Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська. Про це інформують у прес-службі СБУ.

За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;

11 реактивних протитанкових гранат РПГ;

понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення причетних до облаштування сховища.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві в одній з дренажно-штольних систем Печерського району столиці виявили схрон зброї та боєприпасів.