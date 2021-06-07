Схрон Гиркина нашли на Донбассе. Фото: СБУ

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Ракурс

В Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила замаскированный схрон с оружием. Арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.

Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка вблизи Славянска. Об этом информируют в пресс-службе СБУ.

По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.

Правоохранители изъяли из тайника:

23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;

11 реактивных противотанковых гранат РПГ;

больше 4 тыс. патронов калибра 5,45.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления причастных к обустройству хранилища.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве в одной из дренажно-штольных систем Печерского района столицы обнаружили схрон оружия и боеприпасов.