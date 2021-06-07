Международное свидетельство о вакцинации — что это и как получить. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155716-mejdunarodnoe-svidetelstvo-o-vakcinacii-chto-eto-i-kak-poluchit.html

Ракурс

Международное свидетельство о вакцинации могут получить украинцы, которых прививали двумя дозами вакцины от коронавируса.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме после прививки второй дозой вакцины или в любой больнице, подключенной к электронной системе здравоохранения, в частности в своего семейного врача. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Для несколькодозных вакцин соответствующий сертификат выдается только после получения последней дозы вакцины. В случае получения свидетельства путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Язык сертификата планируется английский или французский, дополнительно также он заполняется на украинском языке. Сам сертификат будет содержать персональные данные пациента, а также информацию о вакцинации.

При необходимости больница должна напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями — с официальным штампом и подписью врача. Также сертификат должен быть подписан пациентом или его уполномоченным представителем. Сертификат будет действовать только в том случае, если введена вакцина, которая одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

В Минздраве отметили, что не стоит путать международные свидетельства о вакцинации с «иммунными паспортами» или «ковидными сертификатами», которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-паспорта в Украине появятся уже этим летом и позволят путешествовать по странам Европы. Систему документов о прохождении вакцинации запустят уже в июле.