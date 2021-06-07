Міжнародне свідоцтво про вакцинацію — що це та як отримати. Фото: Istock

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Ракурс

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можуть отримати українці, яких щепили двома дозами вакцини від коронавірусу.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якій лікарні, підключеній до електронної системи охорони здоров’я, зокрема у свого сімейного лікаря. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Для кількадозних вакцин відповідний сертифікат видається лише після отримання останньої дози вакцини. У випадку отримання свідоцтва шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров’я.

Мова сертифікату планується англійська або французька, додатково також він заповнюється українською мовою. Сам сертифікат міститиме персональні дані пацієнта, а також інформацію про вакцинацію.

За потреби заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами — з офіційним штампом лікарні та підписом лікаря. Також сертифікат має бути підписаний пацієнтом або його уповноваженим представником. Сертифікат діятиме лише в тому випадку, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ). Термін дії свідоцтва — один рік із можливістю продовження

У МОЗ зауважили, що не варто плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорти в Україні з’являться вже цього літа та дозволять подорожувати країнами Європи. Систему документів про проходження вакцинації запустять уже в липні.