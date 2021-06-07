Очередь дочери Меган Маркл и принца Гарри на престол назвали журналисты. Фото:

https://racurs.ua/n155715-ochered-docheri-megan-markl-i-princa-garri-na-prestol-nazvali-jurnalisty.html

Ракурс

Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана занимает восьмое место в очереди на британский престол.

Ее позиции неизменна, несмотря на то, что она родилась в США. Новорожденная девочка вступила в линию королевской преемственности вслед за своим старшим братом Арчи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пишут, что первые семь мест в очереди преемственности останутся неизменными — принц Чарльз, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и Арчи Маунтбеттен. Однако появление второго ребенка Гарри и Меган Маркл поднимет принца Эндрю на девятое место. Когда он родился в 1960 году, он был вторым в очереди на престол после своего старшего брата принца Чарльза.

Также сообщается, что дочери герцога Йоркского принцесса Беатрис и принцесса Евгения оказались на 10 и 11 местах соответственно. Дочь Меган Маркл не будет иметь права быть принцессой, как дети Кейт и Уильяма.

Отмечается, что это связано с правилами, которые были установлены более 100 лет назад Георгом V. Тогда он ограничил титулы в семье во время Первой мировой войны.

Напомним, в июне герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл родила дочь. Ее назвали Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь бабушки Гарри королевы Елизаветы II и матери Гарри — принцессы Дианы.

Источник: Daily Mail