Чергу дочки Меган Маркл та принца Гаррі на престол назвали журналісти. Фото:

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Ракурс

Дочка принца Гаррі і Меган Маркл Лілібет Діана займає восьме місце в черзі на британський престол.

Її позиції незмінна, попри те, що вона народилася в США. Новонароджена дівчинка вступила в лінію королівської наступності слідом за своїм старшим братом Арчі. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Пишуть, що перші сім місць у черзі наступності залишаться незмінними — принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен. Однак поява другої дитини Гаррі і Меган Маркл підніме принца Ендрю на дев’яте місце. Коли він народився в 1960 році, він був другим у черзі на престол після свого старшого брата принца Чарльза.

Також повідомляється, що дочки герцога Йоркського принцеса Беатріс і принцеса Євгенія опинилися на 10 і 11 місцях відповідно. Донька Меган Маркл не матиме права бути принцесою, як діти Кейт і Вільяма.

Зазначається, що це пов’язано з правилами, які були встановлені понад 100 років тому Георгом V. Тоді він обмежив титули в сім’ї під час Першої світової війни.

Нагадаємо, у червні герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі Меган Маркл народила доньку. Її назвали Лілібет (Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети II та матері Гаррі — принцеси Діани.

Джерело: Daily Mail