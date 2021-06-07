Справа про збитий «Боїнг» вийшла на фінішну пряму

МН17. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155714-sprava-pro-zbytyy-boying-vyyshla-na-finishnu-pryamu.html

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Справа MH17 про збиття малазійського «Боїнга» на окупованих територіях у 2014 році вже вийшла на фінішну пряму. 7 червня Окружний суд Гааги розпочне розгляд кримінальної справи по суті.

Новий блок слухань триватиме до 9 липня. Про це повідомляє прес-служба суду.

Слухання відновляться о 10.00 за місцевим часом. Суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань:

чи був збитий рейс MH17 ракетою «Бук»;

чи була випущена ракета з поля недалеко від Первомайського;

чи брали в цьому участь обвинувачені.

Суд зможе розглянути матеріали справи впродовж 8−10 червня, після чого буде проведено підсумкове засідання. Сторона обвинувачення матиме можливість відповісти на матеріали справи 17 та 18 червня, згодом слово нададуть стороні захисту. У вересні можливість звернутися до суду нададуть родичам загиблих у катастрофі.

Підсудними виступають росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін, а також українець Леонід Харченко — досі вони не брали участі в слуханнях. Пулатов єдиний, хто призначив захисну групу, а інших судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін вважає, що вироків у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом потрібно чекати щонайменше кілька років.