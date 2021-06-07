Дело о сбитом «Боинге» вышло на финишную прямую

МН17. Фото: УП

https://racurs.ua/n155714-delo-o-sbitom-boinge-vyshlo-na-finishnuu-pryamuu.html

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Дело MH17 о сбивании малайзийского «Боинга» на оккупированных территориях в 2014 году вышло на финишную прямую. 7 июня Окружной суд Гааги начнет рассмотрение уголовного дела по существу.

Новый блок слушаний продлится до 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Слушания возобновятся в 10.00 по местному времени. Суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов:

был ли сбит рейс MH17 ракетой «Бук»;

была ли выпущена ракета с поля недалеко от Первомайского;

принимали ли в этом участие обвиняемые.

Суд сможет рассмотреть материалы дела в течение 8−10 июня, после чего будет проведено итоговое заседание. Сторона обвинения будет иметь возможность ответить на материалы дела 17 и 18 июня, впоследствии слово предоставят стороне защиты. В сентябре возможность обратиться в суд предоставят родственникам погибших в катастрофе.

Подсудимыми выступают россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин, а также украинец Леонид Харченко — до сих пор они не принимали участия в слушаниях. Пулатов единственный, кто назначил защитную группу, а других судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин считает, что приговоров по делу сбивания малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом нужно ждать минимум несколько лет.