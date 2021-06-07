Масштабное ДТП на Львовщине – двое погибших и четверо пострадавших. Фото: УП

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Масштабное ДТП во Львовской области унесло жизни двух человек, еще четверо оказались в больнице.

Авария произошла 6 июня около 22.00 между селом Бабина и городом Самбор. Об этом информируют в пресс-службе полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП 20-летний водитель «Лады» погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

18-летний водитель и трое пассажиров «Фольксвагена» в возрасте 17, 18 и 28 лет с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой.

Напомним, авария унесла жизни четырех человек возле села Веселовка, что на Хмельнитчине.