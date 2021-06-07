Масштабное ДТП на Львовщине — двое погибших и четверо пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n155713-masshtabnoe-dtp-na-lvovschine-dvoe-pogibshih-i-chetvero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Масштабное ДТП во Львовской области унесло жизни двух человек, еще четверо оказались в больнице.
Авария произошла 6 июня около 22.00 между селом Бабина и городом Самбор. Об этом информируют в пресс-службе полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП 20-летний водитель «Лады» погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.
18-летний водитель и трое пассажиров «Фольксвагена» в возрасте 17, 18 и 28 лет с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой.
Напомним, авария унесла жизни четырех человек возле села Веселовка, что на Хмельнитчине.