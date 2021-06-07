Название новой Windows раскрыл инсайдер. Фото:

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Ракурс

Корпорация Microsoft (Майкрософт) готовится представить миру новую Windows.

Следующая операционная система от Microsoft получит название Windows 11. Новая «Виндовс» является не условным, а точным наименованием крупного обновления системы. Об этом в своем Twitter сообщил известный Инсайдер Эван Бласс.

Ожидается, что в номерную версию операционной системы от Microsoft будет входить крупное обновление под названием «Солнечная долина». Инсайдер заявляет, что стоит ждать серьезного редизайна интерфейса. Пользователи под заметкой Бласса отмечают, что ранее глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что Windows 10 станет последней номерной ОС компании. Вероятно, в корпорации пересмотрели взгляды на будущее своего главного продукта.

Выход нового поколения Windows корпорация «Майкрософт» анонсировала в конце мая. Презентация новой версии Windows состоится 24 июня. В СМИ сообщают, что новое программное обеспечение получит дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого взаимодействия пользователей.

Напомним, корпорация Windows на раннем этапе своего становления пыталась копировать своего прямого конкурента — Apple. Утечка из исходного кода Windows XP выявила некоторые неофициальные темы, которые тестировались на ранних этапах разработки операционной системы