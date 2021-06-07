Назву нової Windows розкрив інсайдер. Фото:

https://racurs.ua/ua/n155712-nazvu-novoyi-windows-rozkryv-insayder.html

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Корпорація Microsoft (Майкрософт) готується представити світові нову Windows.

Наступна операційна система від Microsoft отримає назву Windows 11. Нова «Віндовс» є не умовним, а точним найменуванням великого оновлення системи. Про це у своєму Twitter повідомив відомий Інсайдер Еван Бласс.

Очікується, що в номерну версію операційної системи від Microsoft буде входити велике оновлення під назвою «Сонячна долина». Інсайдер заявляє, що варто чекати серйозного редизайну інтерфейсу. Користувачі під дописом Бласса відзначають, що раніше глава Microsoft Сатья Наделла заявив, що Windows 10 стане останньою номерною ОС компанії. Ймовірно, в корпорації переглянули погляди на майбутнє свого головного продукту.

Вихід нового покоління Windows корпорація «Майкрософт» анонсувала у кінці травня. Презентація нової версії Windows відбудеться 24 червня. В ЗМІ повідомляють, що нове програмне забезпечення отримає додаткові можливості для розробників і способи більш простого взаємодії користувачів.

Нагадаємо, корпорація Windows на ранньому етапі свого становлення намагалася копіювати свого прямого конкурента — Apple. Витік з вихідного коду Windows XP виявив деякі неофіційні теми, які тестувалися на ранніх етапах розробки операційної системи.