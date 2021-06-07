Масштабна ДТП на Львівщині – двоє загиблих та четверо постраждалих. Фото: УП

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Масштабна ДТП на Львівщині забрала життя двох людей, ще четверо опинилися в лікарні.

Аварія сталася 6 червня близько 22.00 між селом Бабина та містом Самбір. Про це інформують у прес-службі поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП 20-річний водій «Лади» загинув на місці події, а його 16-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні.

18-річний водій та троє пасажирів «Фольксвагена» віком 17, 18 та 28 років з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, аварія забрала життя чотирьох осіб біля села Веселівка, що на Хмельниччині.