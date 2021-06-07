ФСБ задержала украинца за якобы связь с «кураторами» из СБУ. Фото: Известия

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала якобы «агента украинских спецслужб» и выслала его из страны.

Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает российский «Интерфакс».

Российские спецслужбисты заявили, что мужчина «длительный промежуток времени координировался сотрудниками украинской контрразведки». Сейчас украинец Алексей Семеняка депортирован из России.

В ФСБ считают, что «кураторами» Семеняки выступили «старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника 2 отдела 1 управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк».

Украинцу запретили въезжать в Россию на протяжении 25 лет. По данным ФСБ, он покинул пределы страны в четверг, 3 июня.

Напомним, ранее мы сообщали, что Федеральная служба безопасности России задержала украинского консула Александра Сосонюка. Его задержали якобы «при получении информации закрытого характера во время встречи с гражданином РФ».



Источник: Интерфакс