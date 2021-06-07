Закон о пластиковых пакетах подписал Зеленский. Фото: 18000.com.ua

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Закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Запрет на использование начинает действовать через 9 месяцев. Кроме того, в ближайшие три года в Украине планируют высадить 1 млрд деревьев. Закон о пластиковых пакетах Зеленский подписал на открытии «форума 30».

Глава государства заверил, что в 2021 году Верховная Рада примет все «экологические законы». Также он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны был недоволен докладом о питьевой воде в Украине.

Также сообщалось, что каждый украинец ежегодно использует 500 пакетов. Одним пакетом в среднем украинец пользуется 20 минут. При этом необходимо 100 лет, чтобы пакетик разложился.

Закон предусматривает, что в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг запрещается распространение сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов и оксо-разлагаемых пластиковых пакетов. При этом разрешены биоразлагаемые пластиковые пакеты.

Также закон позволяет использовать сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки и / или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка. Изымут из обращения пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим законом требованиям.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла законопроект № 2051−1, который предусматривает введение штрафов за использование пластиковых пакетов. Экологическую инициативу поддержали 297 народных избранников.