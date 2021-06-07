Озброїти адвокатів пропонують у Раді

Адвокатам можуть надати можливість носити зброю, фото: «Правда Севера»

https://racurs.ua/ua/n155746-ozbroyity-advokativ-proponuut-u-radi.html

Ракурс

Адвокатам можуть надати можливість придбати та носити з собою травматичну зброю.

Це передбачає законопроект № 4612 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“ щодо гарантій адвокатської діяльності», прийняти який за основу парламенту рекомендував Комітет з питань правової політики. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Законопроектом пропонується надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для забезпечення його професійної діяльності, — зазначається в повідомленні прес-служби парламенту.

Під час засідання комітету зазначалося, що в останні роки в Україні зросла кількість нападів на адвокатів. Так, за періоди з 2013 до 2020 року до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів (НААУ) звернулися з:

10 повідомленнями про вбивства адвокатів;

дев’ятьма повідомленнями про замах на життя;

57 повідомленнями про фізичну розправу;

59 повідомленнями про погрози.

За результатами перевірки, НААУ підтверджує 85% фактів порушень прав і гарантій адвокатської діяльності, — інформує прес-служба Ради.

Зазначається, що НААУ підтримує цей законопроект, проте вважає, що певні його положення потрібно доопрацювати. Зокрема — дозволити придбання зброї не лише вітчизняного виробництва та доопрацювати порядок припинення права на носіння зброї.