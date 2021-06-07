Лукашенка позбавили почесного звання університету Шевченка, фото — УП

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Ракурс

Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, вчена рада Київського національного університету імені Шевченка (КНУ) 7 червня позбавила звання почесного доктора. Це звання він отримав за президентства Віктора Ющенка.

Про рішення КНУ повідомили «BBC Україна» джерела, близькі до керівництва університету. Засідання, на якому Лукашенка позбавили звання, відбувалося у таємному режимі.

У КНУ є понад 80 почесних докторів. Це перше подібне рішення в історії навчального закладу. Аби знеславити Лукашенка, вчена рада змінила порядок надання цього звання.

Ректора Володимир Бугров заявив УП, що рішення справді ухвалили у таємному режимі. Без Лукашенка у списку почесних докторів КНУ буде 98 людей, наприклад, Леонід Кучма, Міхеіл Саакашвілі, Реджеп Ердоган, Білл Клінтон.

Лукашенко отримав звання почесного доктора КНУ у 2009 році. КНУ вдався до такого «символічного жесту» на знак дружби між українським і білоруськими народами. Крім того, КНУ тоді відкрив спеціальність з вивчення білоруської мови в Інституті філології.

Ректор КНУ раніше закликав позбавити Лукашенка звання через «нещодавній розбійний напад на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади».

Джерела: УП, «BBC Україна»